監院通過台南2歲男童疑虐死調查 市府：已通盤檢討

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（中央社記者張榮祥台南24日電）台南2歲男童去年疑遭虐死，監察院社會福利及衛生環境委員會昨天通過調查報告，要求南市府檢討改進；市府今晚表示，已全面通盤檢討，檢視標準作業流程，守護台南兒少。

台南市政府社會局今天晚間發布新聞稿指出，市府定期召開安置兒少案件團體決策會議，且在兒少返家後落實家訪追蹤，且依監察院調查意見擬訂周延策進作為。

社會局表示，去年底已全面通盤檢討，修訂安置個案工作指引，強化6歲以下安置兒童返家流程，增聘2名專家學者參與團體決策，周全決策評估歷程，且運用視訊電話、錄影等設備確保兒少安全，視情節聯繫警政啟動強制作為。

此外，市府也主動督促家長完成親職教育，無理由拒不完成者，依法裁罰及評估延緩兒少返家期程，以及確實連結到宅親職指導資源，並與社區人士合作，確認兒少返家後受照顧情況。

台南市2歲男童去年10月18日晚間送醫到院後休克死亡，身體有多處可疑傷痕，疑似受虐而死，南檢立刻偵辦，解剖鑑定遺體，初判男童致命傷在腹部；男童生母42歲（案發時）謝女、謝女同居人31歲陳男被逮送辦。

社會局當時調查，犯嫌全家長期居住租賃飯店，男童民國111年曾受安置1年多，去年7月返家，未料卻在社工訪視前夕死亡。（編輯：陳仁華）1130424