退訓女學員涉洩漏國安局人員身分 二審判3年8月

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（中央社記者劉世怡台北25日電）周姓女子考取國安情報人員，但因成績不及格遭廢止受訓。周女被控上網洩漏情報員身分本名、化名，一審依國家情報工作法判刑3年8月，經上訴，二審今天仍判3年8月。可上訴。

士林地檢署起訴書指出，周女考取民國106年度公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員，107年3月間報到受訓，因受訓成績不及格遭廢止受訓資格。

周女疑因不滿國安局訓練中心，109年10月28日在批踢踢實業坊（PTT）發表文章，公開洩漏訓練中心主任、副主任的本名、化名與階級等資訊，使情報人員資訊曝光，經國安局人員上網發現後告發。

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周女坦承發文，辯稱不知道本名、化名是機密。士檢認為，周女受訓期間曾接受國家情報工作法、國家機密保護法、反情報工作應有的觀念與方法等課程訓練，並簽署保密誓約，明知情報人員身分不得洩漏，依國家情報工作法的違法洩漏情報人員身分資訊罪嫌起訴。

一審士林地方法院依國家情報工作法判處周女3年8月徒刑，經上訴，二審由台灣高等法院審理。（編輯：張銘坤）1130425