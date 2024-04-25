更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
斜槓顧立雄掌國防部 實質文人領軍里程碑
首頁 / 社會

退訓女學員涉洩漏國安局人員身分 二審判3年8月

2024/4/25 10:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北25日電）周姓女子考取國安情報人員，但因成績不及格遭廢止受訓。周女被控上網洩漏情報員身分本名、化名，一審依國家情報工作法判刑3年8月，經上訴，二審今天仍判3年8月。可上訴。

士林地檢署起訴書指出，周女考取民國106年度公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員，107年3月間報到受訓，因受訓成績不及格遭廢止受訓資格。

周女疑因不滿國安局訓練中心，109年10月28日在批踢踢實業坊（PTT）發表文章，公開洩漏訓練中心主任、副主任的本名、化名與階級等資訊，使情報人員資訊曝光，經國安局人員上網發現後告發。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

周女坦承發文，辯稱不知道本名、化名是機密。士檢認為，周女受訓期間曾接受國家情報工作法、國家機密保護法、反情報工作應有的觀念與方法等課程訓練，並簽署保密誓約，明知情報人員身分不得洩漏，依國家情報工作法的違法洩漏情報人員身分資訊罪嫌起訴。

一審士林地方法院依國家情報工作法判處周女3年8月徒刑，經上訴，二審由台灣高等法院審理。（編輯：張銘坤）1130425

#士林地檢署
#國安局
#國家情報工作法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.58