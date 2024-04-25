「財神來、妹子愛」 台南男子連遭詐卻以為時來運轉

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市王姓男子屢遭詐騙，警方去年10月起在同一家銀行阻詐3次，保住他127萬元，王男卻以為時來運轉，「財神眷顧我，妹子也愛我」，誇張行徑連行員都搖頭說，怎麼又來了。

台南市警局第六分局今天告訴中央社記者，51歲王男昨天在南區某家銀行臨櫃匯款新台幣20萬元，疑遭詐騙，警方獲報趕往，原來是詐騙集團最愛的「熟客」。王男因在網路認識1名心儀女性，素未謀面，對方卻謊稱母親過世，沒錢下葬，急需用錢，他才伸出援手。

其實，這不是王男頭一遭被騙；去年10月，王男在臉書（Facebook）認識1名網友，對方宣稱投資普洱茶，保證低風險高獲利，一夕致富，財富自由，王男信以為真，直接到銀行匯款7萬8000元，幸好被警方攔阻。

今年4月初，王男又在網路和1名馬來西亞女子譜下跨國戀曲，女子謊稱母親開刀急需用錢，王男急忙趕到銀行準備匯款100萬元，也是被警方攔下。未料事隔不到1個月，王男還是被騙差點失金，警方短短半年就保住他127萬元。

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警方調查，王男從事服務業，月薪3萬餘元，卻以為時來運轉，他說，年輕時沒這麼紅過，不知是不是老年走鴻運，有了網路，「財神眷顧我，妹子很愛我」，網路很多「有緣人」提供投資機會，還有一堆超漂亮正妹主動求認識。

不過，王男也納悶紅顏似乎運氣不佳，幾乎每個年輕美女家境都很困難。警方也只能苦勸說，這一切全是詐騙伎倆，不要再匯款了。（編輯：黃世雅）1130425