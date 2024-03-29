準公幼合作條件公布 教育團體擔心寬鬆、偏向業者

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（中央社記者陳至中台北29日電）教育部今天公布準公共幼兒園第3期合作條件，預計8月上路。教育團體擔心條件寬鬆，有偏向業者的嫌疑，長期恐不利家長、幼童權益，且難以協助幼兒園改善品質。

先前傳出教育部規劃的續約條件，要求3年內不能有虐兒等情形，引發部分業者反彈。今天公布的正式條件，調整為112年3月1日後（幼兒教育及照顧法修正施行後），如果負責人、園長對幼兒有違法對待的不當情事，並經地方政府調查認定情節重大，就不能申請續約。

全國教師工會總聯合會幼教委員會主委楊逸飛接受中央社電訪表示，和先前傳出的草案相比，今天公布的合作要件明顯放寬，包括追溯3年變成1年，且原本是教保人員有虐童等情形就不續約，現在改成要負責人或園長違法才算數，本預估有100間幼兒園不能續約，現在可能10間都不到。

楊逸飛表示，教保人員涉及虐童等情況，應設計成「記點」的方式，例如一次記一點，一年內累積3點，就表示園方有問題，應該退出準公幼行列。

全國幼教產業工會理事長許文菁表示，原本期待可以透過不續約、退場的機制，導正準公幼的違規情形。現在看來，恐怕還是會惡性循環下去，「家長永遠會被準公幼綁架當人質。」

許文菁說，現在連駕駛酒駕，同車者都要「連坐」受罰，為何教保人員虐童，卻不用追究園方的管理責任。

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全國教保產業工會理事長郭明旭表示，準公幼政策推動6年來，許多業者都有違法的情形，教育部應該「硬起來」，把有重大違規的業者都剔除掉，而不是妥協，沒有以兒童照護品質為最大考量。

郭明旭也提到，教育部今天提出要求園方上傳環境情形、午餐照片等，以及採「設帳」方式管理園務經費，都不能根本解決問題。因為這些措施，都跟行之有年的幼兒園評鑑沒什麼不同，長期而言還是建議教育部應比照非營利幼兒園的條件，嚴格納管準公幼的品質。（編輯：陳政偉）1130329