逐年調整師生比 公共化幼兒園7成已達標

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（中央社記者陳至中台北10日電）政府於112學年度起逐年調整幼兒園師生比到1比12，教育部今天表示，公共化幼兒園已有7成達標；準公幼也逐步推動，提前達到的業者會給予獎勵。

過去台灣幼兒園的師生比規定是1比15，即1名教保人員最多要帶15名幼童（1班30幼童、2名教保人員），受到外界詬病。

行政院會於民國112年3月開始推動「少子女化對策執行成果及幼兒園降低師生比規劃」，從112年8月起（112學年度）透過各項策略，將幼兒園師生比從1比15，逐步調整為1比12。

教育部次長林明裕今天到立法院教育及文化委員會做專案報告，他提到經過循序漸進的調整，目前公共化幼兒園（公幼、非營利）達標2080園，達成率占73%，最遲114學年度須全部達成。

中國國民黨立委洪孟楷質詢時提到，教育部3月底公布準公共幼兒園（與政府簽約的私幼）第3期合作要件，被質疑偏袒業者，延後師生比達標的時間。他認為準公幼的目標期程，應與公共化幼兒園一致。

對此，林明裕強調，準公幼最遲115學年度一定要達標，否則形同「沒有履約」，當初政策就是「先公後準公」，採漸進式完成，對於先達標的準公幼，也會給予獎勵。

國民及學前教育署長彭富源補充，提前達成的準公幼，會依規模給新台幣15到25萬元的一次性獎勵金，連續給3年。相關方案已在最後收尾階段，預計4月中旬公告。

洪孟楷認為，一次性獎勵金相對於準公幼要付出的成本是「杯水車薪」，導致願意提前配合的業者，反而比較吃虧，呼籲再考慮增加補助。（編輯：張銘坤）1130410