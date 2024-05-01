偷車撞死巡路員、警察 檢方：被告急性精神病發作

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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）簡姓男子偷竊小貨車後，先追撞劉姓巡路員致死，再開車衝入八堵分駐所撞死蘇姓警員，全案經檢察官偵查，認定簡男因急性精神病發作所致，由於簡男已死亡，依法予以不起訴。

基隆地檢署今天發布新聞稿指出，簡男2月29日晚間9時40分許，先在新北市貢寮區澳底漁港附近，趁隙竊取小貨車，立即沿台62線東西向快速道路開往基隆，於同日晚間9時59分，在台62線16.6公里處，先追撞劉姓巡路員，造成劉男送醫後不治。

簡男肇事後駕車逃離現場，再於同日晚間10時許，駕駛小貨車衝撞基隆市警察局第三分局八堵派出所，造成2名員警受傷，其中位於值班台後方的蘇姓員警，雖經送醫搶救後仍不幸身亡。簡男駕車撞入分駐所後隨即棄車逃逸，見台鐵列車駛近，迅速衝向軌道，遭列車撞擊當場死亡。

檢方指出，簡男曾於今年2月間，經醫院診罹有急性精神病，病徵包括情緒激動時有奔跑及殺人意念，情緒易怒且有被害妄想，簡男在今年2月上旬，因出現幻覺再度就醫時，尿液檢出毒品甲基安非他命反應。

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檢方指出，案發當日下午4時20分許，簡男曾神色慌張前往基隆市警察局第一分局南榮路派出所，向員警表示有魂魄要追殺他等語，經警員詳細釐清簡男訴求後，請簡男情緒冷靜後再行確認，簡男隨即於同日下午4時30分離去，過程中未發生衝突，簡男對警員處理也沒表達不滿，未料稍晚就發生這起憾事。

檢方表示，依簡男病史及簡男就醫時的精神科醫生證述，並參考簡男案發前向南榮路派出所報案時，表達「遭魂魄追殺」狀況，與急性精神病發作時典型特徵「被害妄想」吻合，佐以簡男與被害人間並未有生活上交集，可認簡男於案發當日所為，肇因於急性精神病發作，對素不相識的被害人發動致命攻擊，造成劉姓巡路員和蘇姓員警死亡憾事。（編輯：方沛清）1130501