懷孕女醫師控訴職場霸凌 雙和醫院：案件成立將懲處

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）衛生福利部雙和醫院影像醫學部女醫師因懷孕遭遇霸凌不合理排班。院方今天表示，經調查職場霸凌成立，於公告期滿後，移送人事評議委員會懲處。同時也同步立案性平調查。

衛福部雙和醫院女醫師今天向電視媒體控訴，排班男醫師在去年12月至今年1月，在她懷孕期間排不合理班表，不只連續上班32小時超時工作，甚至還排在可能會暴露「游離輻射」的環境值班。

控訴女醫師說，曾向排班醫師反映，卻被要求共體時艱；對方說，可請其他醫師輪值，但女醫師要幫忙寫報告；或女醫師照樣輪值，遇到較高輻射風險時再找人幫忙；不然就得自己想辦法找其他人代班。

女醫師控訴，上班環境讓她身心俱疲，甚至疑似因此導致不幸流產。因此，日前向醫院提出職場霸凌及性別歧視申訴案。

雙和醫院副院長李明哲接受聯訪表示，被指控的男醫師已被調離原職，轉而負責住院醫師教學。

雙和醫院以文字聲明稿表示，接獲霸凌通報申訴後，立即聯繫面訪當事人，召開職場霸凌申訴調查委員會多次討論，由院長定奪，公布職場霸凌案件成立。並將決議結果告知雙方，等公告起20天內，若雙方無異議，會移送醫院人評會討論懲處。

院方說，影像醫學部已全面檢討既有制度，目前排班規劃，已依勞基法與職安法中的性別平等工作法規，以保障員工權利與健康。本案除職場霸凌案外，也同步立案性平調查，近期也將公告該案調查結果。

新北市衛生局專門委員楊時豪告訴中央社記者，本案將函請醫院說明後，如違反性別平等將移請社會局，涉及職場霸凌將由勞工局依法處辦。（編輯：李錫璋）1130513