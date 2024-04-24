護理師拍病患隱私照疑雲 新北要求醫院調查說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市衛生局表示，已派員瞭解台北慈濟醫院病患隱私照疑雲，今天發文請醫院啟動調查，3天內提出報告。另外，檢警調查若屬實，最高可罰醫院25萬元；若護理師涉案可停業1年。

台北慈濟醫院黃姓男護理師在網路發文、上傳照片，指有醫院護理師在手術室拍攝病患麻醉後隱私照，黃男被警方依妨害秘密等罪送辦。

台北地檢署傳喚黃男到案說明，昨天諭令新台幣10萬元交保。由於黃男覓保無著，檢察官改諭令限制住居。

市府衛生局專門委員楊時豪今天接受中央社記者電訪表示，已派員前往台北慈濟醫院瞭解，對爆料者所指稱拍攝隱私照事項，因缺乏涉案人、時間、手術房地點等具體事證，目前交由醫院、檢警調查。

他說，經查核台北慈濟醫院對病患隱私的規範、標準作業流程、公告等，並無缺失。今天將發文給醫院，要求3天內提出對此案的調查報告與說明。

衛生局說，醫院、診所只會在公共區域裝設錄影設備；診間、手術房等，顧及病患隱私，不會裝監視器。衛生局也會每年列為督考項目之一。

衛生局表示，後續查察若醫院人員拍攝病患麻醉後身體屬實，相關行為恐涉及違反醫療法，可處醫院新台幣5萬元至25萬元罰鍰。

衛生局說，若涉及護理人員法，於業務上有違法或不正當行為，規定可處護理人員1個月以上、1年以下停業處分；情節重大、涉刑責者，移送檢方辦理。（編輯：李錫璋）1130424