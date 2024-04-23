護理師疑偷拍開刀房病患身體 台北慈濟：啟動調查

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（中央社記者楊侃儒、陳婕翎新北23日電）1名自稱台北慈濟醫院護理師者今天在社群平發文，指在開刀房看到許多沒有醫德的事，有護理師涉拍攝病患麻醉後身體，甚至對病患做出不雅動作，院方表示已啟動調查。

新北市政府警察局新店分局警方告訴中央社記者，江陵派出所中午接到報案，目前已展開調查，貼文者部分會以妨害秘密罪嫌調查送辦，另外再追查並釐清相關拍攝者。

有網友在批踢踢實業坊（PTT）八卦版以「台北慈濟醫院護理師偷拍病人私密照」為題發文，他在台北慈濟開刀房上班半年多，看到許多作嘔事情，有護理師會圍觀、拍攝麻醉後病人的生殖器，還會觸碰病人身體。

網友指出，孩童也被偷拍，他表示這些舉動無比噁心，在離開前醫院前要說出這些事情，揭發手術室發生沒有醫德的事情。貼文引起其他網友討論，有人表示好噁心、出大事。

台北慈濟醫院發布訊息表示，醫院恪守病人權利與隱私，該文提及相關醫療處置均非事實。醫院手術室明文嚴禁非醫療用途的拍照行為，醫院已啟動調查，追查照片來源與拍攝動機，正在確認照片是否在本院拍攝。

院方表示，已立即停止該名同仁相關資訊查閱權限並報請警方協助調查，醫院將配合後續辦理。（編輯：林恕暉）1130423