台北慈濟遭控護理師疑偷拍患者身體 薛瑞元：調查釐清

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）台北慈濟醫院遭指控有護理師疑偷拍開刀房病患身體。衛福部長薛瑞元今天說，爆料內容聽起來「有點怪」，除地方衛生局介入，院方已報警，調查釐清才能確認是否違反相關法規。

薛瑞元傍晚接受媒體電訪表示，相關案情還是要看實際狀況如何，才能確認違反哪些規定，現階段仍在調查程序中，衛福部已請地方衛生局進行了解，且院方自行調查外，同時也向警方報案。

他認為，這應該是個人行為，並不是一個醫院普遍通案，此事涉及病人隱私，目前還不清楚有沒有往外洩漏，也不清楚指控者爆料內容實際情形，但聽起來「有點怪」，畢竟開刀房內不是只有一個人，而是一整個團隊在，需要調查。

有網友在批踢踢實業坊（PTT）八卦版以「台北慈濟醫院護理師偷拍病人私密照」為題發文，他表示在台北慈濟開刀房上班半年多，看到許多作嘔事情，有護理師會圍觀、拍攝麻醉後病人的生殖器，還會觸碰病人身體。

網友指出，孩童也被偷拍，他表示這些舉動無比噁心，在離開醫院前要說出這些事情，揭發手術室發生沒有醫德的事情。貼文引起其他網友討論，有網友表示好噁心、出大事。

台北慈濟醫院發布訊息表示，醫院恪守病人權利與隱私，該文提及相關醫療處置均非事實。醫院手術室明文嚴禁非醫療用途的拍照行為，醫院已啟動調查，追查照片來源與拍攝動機，正在確認照片是否在本院拍攝。

院方表示，已立即停止該名同仁相關資訊查閱權限並報請警方協助調查，醫院將配合後續辦理。（編輯：陳政偉）1130423