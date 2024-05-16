台中男掉愛情陷阱擬匯210萬共築愛巢 警秀案例勸醒

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市江姓男子經由社群平台認識鄭姓女子，在鄭女巧言下，到銀行要匯款210萬元合資購房共築愛巢，警方接獲行員通報到場關懷案例勸說，江男才意識自己受騙，取消匯款。

台中市警察局第二分局今天表示，33歲江男，半年前在社群平台Instagram上認識了自稱在經營公司的鄭女。

警方指出，鄭女用甜言蜜語誘使江男投資合資購房，謊稱是兩人未來愛巢，江男深信不疑，立即到金融機構將自己名下的存款全數提出，由於提領金額較大，行員主動關懷、通報警方。

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警方到場發現，江男原計畫在13日下午至台中漢口郵局提取新台幣120萬元定存及90萬元人壽保險金，共計210萬元進行臨櫃匯款，幸好機警行員立即通報員警到場及時介入，並通知江男父親到場共同勸說。

通過耐心解釋及分享相關詐騙案例，警方指出，江男才意識到自己上當被騙，於是取消匯款計畫，將鉅額現款交由父親保管，並保留自己的人壽保險，避免將錢財白白送給詐騙集團。（編輯：陳仁華）1130516