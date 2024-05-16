2男設局騙看診老婦買19萬元藥酒 南警拘提送辦

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（中央社記者張榮祥台南16日電）唐姓、陳姓2男子一搭一唱設下騙局，先由唐男在台南市立醫院搭訕看診老婦，再帶往陳男處誆騙對方買下19萬元藥酒；台南警獲報偵辦，昨天在台中、彰化將2人拘提到案送辦。

台南市警察局第一分局今天告訴中央社記者，61歲唐姓男子夥同另名女子（查緝中）扮成夫妻，今年4月在台南市立醫院搭訕看診的黃姓老婦，宣稱家中高齡80歲老母體能退化不能走路，經過1名陳老師看診開藥，將藥包浸泡成藥酒，飲用調理後竟可走路。

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黃姓老婦信以為真，就和唐男前往台南市安定區港口透天厝，再由62歲陳男看診；黃姓老婦在陳男話術及唐男推波助瀾下，花了新台幣19萬元買下5包藥包、2桶米酒及1瓶玻璃罐，當場浸泡成藥酒帶回家。

不過，黃姓老婦返家後覺得不對勁，就向台南市議員陳情，取回購買藥酒費用，警方獲報偵辦，昨天前往台中及彰化拘提唐男、陳男到案，訊後依詐欺及違反藥事法等罪嫌送辦。（編輯：陳仁華）1130516