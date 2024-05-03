醫師涉偽造處方箋領安眠藥轉賣牟利 80萬元交保

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（中央社記者林長順台北3日電）北市某診所陳姓醫師涉開具不實處方箋詐領大量第4級管制藥品安眠藥史蒂諾斯，並轉賣安眠藥牟利，不法所得約2000萬元，北檢昨天約談陳男等5人，今天凌晨諭令陳男80萬元交保。

檢警調查，陳男為台北市中山區某診所負責人，自民國108年起至110年間，涉嫌指示不具醫師資格的兒女及1名有醫師資格的郭姓男子，開具不實處方箋，向1家配合共謀的藥局領取第4級管制藥品安眠藥史蒂諾斯（Stilnox），並把安眠藥轉賣民眾牟利。

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台北市衛生局接獲檢舉後，把案件移送司法單位偵辦。檢方追查出，陳男等人每個月開具的不實處方箋數量約數百張，不法所得高達新台幣2000萬元。

台北地檢署昨天指揮台北市警察局中山分局、調查局台北市調查處兵分6路搜索，並約談陳男等5人。檢察官漏夜複訊後，今天凌晨依違反毒品危害防制條例、醫師法等罪嫌諭令陳男80萬元交保，其餘4人請回或以20萬元至60萬元不等金額交保。（編輯：戴光育）1130503