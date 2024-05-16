率眾赴柬埔寨從事詐騙 竹聯幫吳姓堂主遭訴

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（中央社記者林長順台北16日電）竹聯幫地虎堂吳姓堂主涉嫌率領幫眾赴柬埔寨加入當地詐騙集團，以愛情詐騙等方式詐騙歐美人士，另涉恐嚇討債。台北地檢署今天依組織犯罪等罪起訴吳男夫婦等13人。

檢方指出，吳姓男子於民國110年8月起為持續牟取不法利益，擔任竹聯幫地虎堂堂主，指揮旗下成員，以實施強暴、脅迫、恐嚇等不法手段，組成犯罪組織，對外接收他人委託或巧立名目，與詐騙集團合作，從事犯罪行為。

檢警調查，吳男等人於110年間受委託向彰化縣游姓彩券行老闆母子催討新台幣150萬元債務，吳男在彩券行外妨礙客人上門方式討債，游母先籌付20萬元後，在店內下跪請求吳男寬限，最後因畏懼吳男黑道背景，不久結清債務。

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檢警查出，綽號「海哥」的中國籍男子所屬詐騙集團曾將柬埔寨機房所獲得詐欺款項800萬元匯入詐團成員李姓等人帳戶，但李男等人因涉及詐欺罪帳戶被凍結。吳男接受「海哥」委託，111年4月間以恐嚇方式要求李男還款，因李男搬家躲藏，吳男並未得逞。

另外，吳男與妻子於111年3月、6月、9月間，多次率領地虎堂成員前往柬埔寨與當地詐騙集團會合，並留下幫眾在當地透過社群網站或通訊軟體，以愛情詐欺或假投資方式詐騙歐美人士，案經雲林縣警察局移送偵辦。（編輯：方沛清）1130516