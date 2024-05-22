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中捷案透露凶嫌病情挨批 盧秀燕：陳述客觀事實

2024/5/22 19:01
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（中央社記者蘇木春台中22日電）中捷昨天發生持刀傷人案，台中市長盧秀燕昨天接受媒體訪問時，透漏凶嫌病情等狀況，事後引發外界批評。盧秀燕今天表示，由於昨天有媒體關心，因此受訪時陳述客觀事實，並沒有歧視。

盧秀燕昨天前往林新醫院探視被害傷者後，接受媒體聯訪表示，警方初步調查，涉案男子已被逮捕，她並透露凶嫌病情等狀況。相關報導事後引發外界批評，衛生福利部心理健康司並表示，在尚無法確定嫌疑人犯案動機與當下精神狀況，不宜和精神疾病連結。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨市議員陳雅惠、張芬郁說，依據精神衛生法規定「任何人不得以公開之言論歧視病人、或不當影射他人罹患精神疾病」。涉案人相關情形，應該由醫療等相關單位判定，不是市長說了算。

盧秀燕表示，根據初步調閱的資料，該名嫌犯是一名孩子，由於昨天有媒體關心，因此受訪時就此部分陳述客觀事實，並沒有歧視。

另外，台中市法制局說明，目前現行的精神衛生法僅規範媒體不得有歧視性報導。盧秀燕單純就客觀事實陳述，此案嫌犯曾有相關就醫紀錄，未具體指涉嫌犯姓名和隱私，也無任何歧視或不當影射之意。（編輯：黃世雅）1130522

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