本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
受監護處分人基隆脫逃 北市校園無限期暫停開放
首頁 / 社會

派出所電腦遭砸案 前松山分局長降級改敘提再審遭駁

2024/5/23 10:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北23日電）台北市警察局松山分局中崙派出所110年間遭黑衣人闖入砸壞電腦，時任松山警分局長林志誠經懲戒法院判決降2級改敘確定。林不服而提起再審，日前經懲戒法院裁定駁回。

全案起於，民國110年4月16日凌晨，徐姓男子等10名黑衣人與時任松山警分局教官楊忠蒞在街頭發生口角；楊男衝回中崙派出所，徐男等人跟著闖入，因不滿找不到楊男，持鐵椅砸向值班台上的電腦。

監察院認為，時任松山警分局長林志誠、中崙派出所長許書桓、副所長顏敏森、巡佐傅榮光4人有違失，彈劾4人，並移送懲戒法院。

懲戒法院第一審認定，許書桓、傅榮光、顏敏森湮滅證據、隱匿犯罪，未即時通報長官及勤務指揮中心，違反警察機關處理刑案逐級報告紀律規定、台北市政府警察局勤務實施細則等規定。

此外，林志誠未確實查證，逕行發布不實新聞，違反警察機關新聞發布暨傳播媒體協調聯繫作業規定。

一審指出，林志誠等人行為引發外界質疑「公權力不彰」、「員警包庇犯罪」、「監視影像分局長竟以停電沒錄到掩蓋」，重創警察形象，損及民眾對警察機關信賴，判林志誠降2級改敘，許書桓、顏敏森、傅榮光各降1級改敘。

全案僅林志誠提起上訴，由懲戒法院第二審審理。二審認為，原判決無違誤，駁回上訴確定。

林志誠認為，一審時請求傳喚時任台北市警察局長陳嘉昌等人作證，但一審未予調查也未說明理由，明顯漏未斟酌對他有利的證據，因此提起再審之訴，請求重新審理並作成不受懲戒判決。

懲戒法院認為，林志誠提起再審的事由與他上訴二審時主張事由完全相同，並非合法，日前裁定駁回。可抗告。（編輯：蕭博文）1130523

#林志誠
#許書桓
#傅榮光
林志誠
富凱大飯店頂部結構拆除 技師：最危險階段已度過檢方調查花蓮天王星大樓傾斜原因 土木技師逐樓鑽外牆取樣[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.42
更多編輯台推薦新聞：