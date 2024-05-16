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涉員警收賄案 北市議員葉林傳前後任助理請回

2024/5/16 08:36（5/16 09:22 更新）
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台北市松山警分局劉姓員警涉嫌收受賄賂，包庇7家賭博、色情業者，北市議員葉林傳張姓前助理（圖）、林姓助理涉案，15日晚間移送北檢複訊。中央社記者林長順攝 113年5月15日
台北市松山警分局劉姓員警涉嫌收受賄賂，包庇7家賭博、色情業者，北市議員葉林傳張姓前助理（圖）、林姓助理涉案，15日晚間移送北檢複訊。中央社記者林長順攝 113年5月15日
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（中央社台北16日電）劉姓員警疑涉收賄包庇色情業者，北檢指揮調查局兵分70路搜索，約談劉男、國民黨籍台北市議員葉林傳的張姓、林姓前後任助理等36人。檢察官今天諭令張、林請回，劉男新台幣50萬元交保。

檢調獲報，位於台北市中山區的7家電子遊戲場、按摩店、酒店與養生館為避免遭取締，2009年起行賄原本在台北市政府警察局中山分局中山二派出所任職的劉姓員警，劉姓男子2021年調任松山分局後，疑持續收受賄賂及包庇賭博、色情場所。

檢調懷疑葉林傳的前助理張姓男子、現任助理林姓男子也涉案。

台灣台北地方檢察署昨天指揮法務部調查局北部地區機動工作站等搜索70處，包括松山分局劉姓員警辦公座位、住處等，並約談劉姓男子、張姓男子、林姓男子及業者到案，陸續移送北檢複訊。

檢察官漏夜偵訊後，張姓男子、林姓男子、部分業者及員工請回，諭令劉姓男子50萬元交保並限制出境、出海，王姓、許姓與蔡姓業者分別以40萬元、20萬元與30萬元交保，其餘業者及員工以1萬元到10萬元不等金額交保。（編輯：李明宗）1130516

#松山分局
#葉林傳
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