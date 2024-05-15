警涉包庇色情業者遭搜索 松山分局：已內部調查

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）台北市警察局松山分局劉姓員警在中山分局任內涉嫌包庇色情業者，檢調今天到松山分局執行搜索和約談相關涉案人員。松山分局表示，已展開內部調查，若確有違法情事絕不寬貸。

檢調獲報，劉姓員警涉包庇色情業者，台北地檢署今天指揮調查局兵分多路搜索，並約談涉案員警、業者共30多人，包括台北市議會某議員服務處助理，目前正在偵訊中。

對此，松山分局下午透過新聞稿表示，調查局、警政署政風室及市警局政風室於今天上午到局內行政組的劉姓員警個人座位執行搜索。

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松山分局說，劉姓員警是在民國110年10月調任局內服務，並於111年2月起因病住院和開始請假，直到111年11月銷假上班，考量劉姓員警身體健康狀況不佳，僅負責噪音、動保、環衛等陳情業務。

針對本案，松山分局表示，已立即展開內部調查，並全力配合檢調，以盡早釐清案情，並將持續勤教嚴管，加強內部管理，以防範風紀案件發生，若發現違法情事絕不寬貸。（編輯：張銘坤）1130515