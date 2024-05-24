基隆祥豐營區士官長 涉小額發包收賄遭羈押

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）基隆彈藥分庫祥豐營區阮姓士官長，涉嫌將小額修繕工程發包給廠商孫姓及黃姓男子，收取新台幣數千元至上萬元賄賂，檢方昨天發動搜索和聲押阮男，法院今天凌晨裁定羈押禁見。

基隆地檢署接獲情資後，檢察官何治蕙昨天指揮法務部調查局台北市調查處，搜索祥豐營區和被告住家共4處，並傳喚被告阮男、孫男、黃男，及證人2名部隊採購人員釐清案情。

檢方表示，阮男已調離原單位，他在祥豐營區擔任士官長期間，自民國106年間起，利用未滿10萬元（現改為15萬元）小額採購制度得逕洽特定廠商辦理，自行或以長官身分，指示採購案件承辦人，將近年營區內多項小額修繕工程，發包給孫男及黃男分別經營的室內裝修工程行及工程公司。

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檢方指出，阮男再以每件採購案數千至上萬元不等的對價，或自工程款中抽取一定比例，分別向孫男、黃男收受賄賂，涉犯貪污治罪條例公務員對於職務上行為收受賄賂罪嫌疑重大，且有串證、滅證之虞有羈押必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方表示，孫男及黃男則涉犯貪污治罪條例，對於公務員不違背職務行為交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，分別諭知請回及限制住居。（編輯：方沛清）1130524