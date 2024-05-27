高雄肉圓店主未收水管致翁跌死 遭判賠400萬多元

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（中央社記者張已亷高雄27日電）郭姓肉圓店主民國109年因未收納排水管，造成8旬林姓老翁跌倒送醫不治，一、二審被依過失致死罪判1年，再遭林男家屬求償。高雄地院判郭男需賠新台幣400萬多元，可上訴。

高雄地方法院刑事判決書指出，郭男民國106年承租高雄市某大樓1樓開設肉圓店，因排水系統不良另行裝設1條排水管，將店內廢水經店門口及騎樓，排放至騎樓前方排水孔。

郭男109年12月間結束營業後未將水管妥善收折，導致年約85歲林男外出買宵夜返家途中不慎絆倒，造成林男正面朝下倒地、日後引發劇烈頭痛。

林男經送醫後在隔年1月間因多重器官衰竭、肺炎併呼吸衰竭、急性腎衰竭、冠狀動脈疾病等原因死亡，事後經法醫解剖認定林男跌倒後腦部受創，最終因瀰漫性軸突損傷致死。

法官審酌證人證詞、監視器畫面與法醫說法等相關事證後，認定郭男收攤後未將排水管收折另行置放，導致林男因此被絆倒，與其死亡結果有相當因果關係，一、二審依過失致死罪判郭男1年徒刑，可上訴。

至於民事侵權行為損害賠償部分，林男家屬向郭男求償精神慰撫金、喪葬費等逾500萬多元，並主張大樓管委會未盡法律職責禁止及排除水管，也應負賠償責任。

高雄地院民事庭法官經查，店面騎樓應屬專有，不是大樓共用，有使用獨立性，得自由使用、收益、處分並排除他人干涉，且管委會沒有強制力，又且水管為郭男設置，不是管委會自行設置，認定管委會沒有相對應義務及賠償責任。

法官審酌林男家屬主張與郭男學歷、職業、收入等一切情形，判郭男應賠償446萬多元，可上訴。（編輯：謝雅竹）1130527