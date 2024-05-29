新北市財政局管領地樹倒壓損車 判國賠逾15萬元

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（中央社記者謝幸恩台北29日電）顏姓男子車輛停放在新北市財政局管領土地遭傾倒樹木壓損，他認為樹木未妥善管理維護而受害，向財政局訴請國家賠償。士院認定，財政局管理有欠缺，日前判賠15萬餘元，可上訴。

士林地方法院判決指出，顏男於民國109年10月1日把車停放於新北市政府財政局管理的陽明山土地邊坡上，鄰近顏男車輛的1棵高度逾5公尺、直徑逾60公分的樹木突然斷折傾倒於車輛上，導致車體遭壓損。

顏男主張，他受有車輛毀損的損害，進而支出維修費用等，新北市財政局未善盡水土保持的處理與維護責任，未確實維護、巡邏、檢視邊坡與樹木的安全性，管理維護顯有欠缺，請求賠償新台幣22萬7369元。

財政局認為，財政局基於維護財產目的，持續派員不定期巡查土地，已善盡管理人的注意義務，管理上無欠缺，但顏男把車停在陽明山地區，無視「此路段常掉落土石、樹幹易生危險，請勿停車」的警告標誌，請求法院駁回顏男之訴。

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承審法官認為，事故當日天氣正常，未有天災，財政局清查事故路段的日期各為106年5月5日及107年4月25日與此事故發生日相隔逾2年以上，清查意見載明「現況為泉源路道路及邊坡、雜林，不利使用，擬依現況管理維護」，事故處也未有警告標示，認定財政局管理維護有欠缺，應負損害賠償責任。

法官指出，審酌顏男車輛使用年限、修復狀況、資產折舊、交易價值減損等情事，判決財政局須賠償15萬2723元，可上訴。（編輯：戴光育）1130529