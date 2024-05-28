私設人行道長青苔致人滑倒受傷 基市府判賠百萬

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）林姓男子走在長滿青苔的社區私設人行道滑倒受傷，認為基隆市政府未盡管理維護責任，提出國家賠償193萬餘元訴訟。基隆地院審理後，判決市府應賠償106萬9929元，全案可上訴。

林男起訴主張，民國110年3月10日下午4時許，他走在基隆市樂利二街62巷人行道，因為地面長滿青苔濕滑，導致他後仰滑倒，左腰及下背部扭傷、拉傷、右腕部挫傷等傷勢，並引發腰薦椎椎間盤突出復發。

林男指出，此處雖為私設巷道，但長久供公眾使用，已成為具有公共地役性質的既成巷道，且市府已將此處巷道納入管理，管理維護顯有欠缺，市府應給付醫療費、看護費、不能工作的損失及精神慰撫金，總計新台幣193萬餘元。

市府答辯，建商於民國83年新建社區工程時，私設此道路以對外聯絡交通，屬私有道路，建商並在道路旁鋪設人行道，另根據資料顯示，此人行道位於私人土地，並非市府管理維護範圍。

市府指出，根據內政部函釋，此處道路也非市區道路，並非市府管理維護範圍，依據國家賠償法規定，市府並無就公共設施設置或管理有欠缺情事，原告請求市府賠償，並無理由。

法官表示，國家因公用地役關係而取得私有土地的管理權，也屬於公有公共設施，如設置或管理有欠缺，適用國家賠償，且依據相關說明，此道路位於基隆市都市計畫區域內，具有公共地役性質的既成道路，應屬市區道路條例所稱的「市區道路」。

法官指出，根據「公路附屬設施設置管理要點」規定，「市區道路之人行道，由當地地方政府維護管理」，市府對此處人行道有管理維護的責任，縱使市府抗辯人行道位於私人土地，但並未因此排除行政機關依其他法律所應負的責任。

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法官指出，雖市府抗辯依非封閉型社區道路路面維護計畫規定，已明文將既成道路的人行道管理權排除在外，但此計畫規定內容為地方機關頒布的職權命令，與公路附屬設施設置管理要點牴觸部分屬於無效，市府抗辯對此人行道無管理維護的責任，並非有所依據。

基隆地方法院審理後，認定林男因這次滑倒事故，共計受有178萬3215元損害，考量林男應注意人行道已生青苔，且地面濕滑，應負擔40%過失責任，判決市府應賠償106萬9929元。（編輯：李錫璋）1130528