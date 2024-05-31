通緝犯台南車禍翻車 逃離現場遭查獲送醫

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（中央社記者楊思瑞台南31日電）因案被高雄地檢署通緝吳姓男子，今天與2名女子同車行經台南市麻豆區一處無號誌路口，與另輛自小客車擦撞後翻覆，吳男棄車逃逸，不久後被員警在附近找到，共5人受傷送醫。

台南市政府消防局於上午10時41分接獲報案，指稱麻豆區小娘媽廟旁無號誌路口發生交通事故，有車輛翻覆，陸續調派4部各式車輛、11名人員前往救援，消防人員抵達時發現其中1輛自小客車翻覆，車內2名女子受困，疑有1人棄車逃逸，另輛自小客車有1男、1女受輕傷，意識清楚。

消防人員評估2名受困女子生命徵象穩定後協助脫困，並將現場共4名傷者送醫治療，員警不久後在附近找到棄車逃逸的29歲吳姓男子，並查出吳男因侵占案遭高雄地檢署通緝，由員警戒護送醫。

台南市警局麻豆分局初步調查，吳男與29歲王姓女子、27歲王姓女子共乘自小客車，於案發地點與73歲尤姓男子及妻子共乘自小客車發生擦撞，造成吳男等3人搭乘自小客車翻覆，5名傷者送醫後無生命危險。

警方指出，員警獲報到場後，循線查獲離開現場吳男，但吳男等3人所乘自小客車由誰駕駛尚無法確認，正進一步調查釐清中。（編輯：黃世雅）1130531