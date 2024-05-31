赤腳泡乾冰10小時詐保 男子判緩刑2年共犯判6年

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（中央社記者林長順台北31日電）張姓男子為詐領保險金，把雙腳泡在放滿乾冰的桶子內達10小時，經送醫後截肢，詐得23萬餘元，詐領4103萬元未遂。台北地方法院今天依詐欺取財等罪判處張男2年徒刑，緩刑2年。可上訴。

另外，與張男共謀詐保的廖姓男子，被北院依詐欺取財、得承諾傷害本人成重傷罪判處應執行有期徒刑6年。

檢方起訴指出，張男與廖男謀議詐領保險金，由張男於民國94年10月至去年1月間向5間保險公司投保，共計8張不同的健康險、壽險、傷害險、長照險、旅行平安險等保單。

檢方表示，張男、廖男去年1月27日在廖男的台北市中山區住處，由張男赤足浸泡放滿乾冰的塑膠桶內加工自傷，廖男則以束帶把張男綑綁固定於椅子上，並在一旁錄影、拍照，任憑張男自同年月日凌晨2時許至中午12時許，雙腿浸泡在乾冰桶內長達10小時。

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張男受有雙側小腿以下凍傷併腔室症候群併骨缺血性壞死、敗血症、橫紋肌溶解症等傷害，自行前往台北馬偕醫院急診治療後，去年2月6日接受雙側膝下截肢，受有毀敗雙下肢機能的重傷害。

張男、廖男向保險公司佯稱，張男騎機車夜遊，中途感到腿部寒冷，提前返家、評估身體狀況後前往醫院急診，致1間保險公司陷於錯誤，因此於去年3月理賠新台幣23萬6427元保險金，另4間保險公司察覺有異而未予理賠，詐領4103萬元保險金未遂。5間保險公司向刑事局報警。（編輯：張銘坤）1130531