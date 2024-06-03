二審無罪仍限制出境 向心夫婦跨海聲請釋憲

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（中央社記者林長順台北3日電）中國創新投資公司主席向心及妻子龔青被控洗錢，獲判無罪確定，已返回香港。向心夫婦認為，高院判決無罪後仍繼續限制出境，違反法律程序，聲請法規範憲法審查。

向心夫婦被控與中國國太公司合作，將國太詐騙所得隱匿至香港，再將約新台幣3億元匯進台灣的銀行，購買豪宅。

台北地檢署於民國110年4月依洗錢罪起訴向心夫婦，台灣高等法院去年9月間判決2人無罪確定，因檢察官未上訴而確定。高院去年10月間撤銷限境，2人離開台灣。

不過，高院判決向心夫婦無罪後，仍裁定2人繼續限制出境、出海8個月，2人不服提起抗告，最高法院在2人已離開台灣後裁定抗告駁回確定，其中一個理由是原處分經原審撤銷而失其效力，2人自無提起抗告實益。

向心夫婦認為，法律救濟有時不是為了即時利益，而是為了確認過去公權力的行使是否違法。最高法院裁定並未具體審查高院限境裁定是否違法，反以沒有實益為由駁回抗告，剝奪2人訴訟權。

向心夫婦表示，高院判決無罪後，並未採取同樣可達到保全訴訟目的且對2人侵害較小的手段，而是直接逕行限制出境、出海8個月，違反正當法律程序，且欠缺必要性而違反比例原則，因此委託台灣律師向憲法法庭聲請法規範憲法審查及裁判憲法審查。（編輯：蕭博文）1130603