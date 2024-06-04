2警涉收賄包庇色情遭約談 松山分局：配合調查

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）台北市警察局松山分局陳姓員警及孫姓員警涉嫌收賄、包庇應召業者，北檢今天發動搜索、約談。松山警分局表示，全力配合司法調查，若有員警涉案依法嚴處，並追究相關考監責任。

松山警分局晚間透過新聞稿指出，有關陳姓巡佐及孫姓員警於民國106年疑有偵辦案件不當，台北地檢署今天指揮前往兩人住家及辦公處所實施搜索，將全力配合司法調查，並從嚴追究相關考監人員行政責任。

警分局表示，將持續清查，若有員警涉案，依法嚴處，秉持「警紀警辦」與「毋枉毋縱」立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，徹查到底，絕不寬縱，展現淨化團隊決心，以維警譽。

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全案緣起，檢調日前獲報，位於台北市松山區等地的應召業者疑為避免遭員警取締，自民國106年至113年間涉行賄原本在松山警分局松山派出所的陳姓、孫姓員警，其中陳男調任中崙派出所後，疑持續收受賄賂及包庇應召業者。

台北地檢署今天兵分12路搜索，包含陳姓及孫姓員警的派出所辦公座位、住處等地，並約談陳姓業者等8人到案，全案朝貪污治罪條例行收賄罪及公務員圖利使他人為性交或猥褻等罪偵辦。（編輯：戴光育）1130604