社會局女科員在北市府販賣大麻煙彈 檢起訴求10年以上重刑

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（中央社記者林長順台北7日電）台北市社會局劉姓女科員涉嫌在市府大樓3樓販賣大麻煙彈，劉女的周姓男友涉嫌持有大麻。台北地檢署今天以違反毒品危害防制條例起訴2人，對劉女求重刑。劉女面臨10年以上徒刑的刑責。

檢方指出，周男於去年12月中到台北市信義商圈，向綽號「MARK」的男子分別購買新台幣2萬元、3萬元的大麻，並將大麻花所含大麻種子挑出，裝入夾鏈袋中收藏。同年底再以每支3500元價格，向「MARK」購買大麻煙彈3支。

檢方查出，周男於今年1月間向「MARK」購買35公克大麻、15支大麻煙彈後，將大麻花中所含大麻種子挑出，裝入夾鏈袋中收藏。周男另於今年間取得毒郵票麥角二乙胺（LSD）而持有。

檢方調查，周男於去年12月31日某時在台北市住處將2支大麻煙彈無償轉讓給劉女。劉女以LINE與一名詹姓男子談妥，以3500元價格交易1支大麻煙彈，並於今年1月2日中午約在台北市政府3樓吸煙區交易。詹男當天晚上開車被警方攔檢時查獲。

台北地檢署3月間指揮台北市大安警分局兵分3路搜索劉女在社會局的辦公室及住處等地，並拘提劉女及周姓男友到案，訊後諭令2人各20萬元交保。

另外，周男在今年3月3日傍晚在住處將大麻無償轉讓給劉女施用，劉女涉嫌吸毒部分，檢方另案偵辦中。

台北地檢署今天依違反毒品危害防制條例等罪起訴周男、劉女。檢方認為，劉女身為台北市政府的公務人員，竟利用政府機關場地交易毒品，且於事後否認其販賣毒品犯行，犯後態度惡劣且不知悔改，請法院從重量刑。（編輯：張銘坤）1130607