載孫女上課卻公車旁倒地 台中翁遭聯結車輾斃

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（中央社記者蘇木春台中12日電）鮑姓老翁今天上午騎車載孫女上學，行經台中潭子區時，在1輛公車旁倒地後，老翁遭後方的聯結車輾過當場死亡，女童則送醫無大礙，警方將依過失致死罪嫌將2名駕駛送辦，並調查事故原因。

台中市警察局大雅分局今天表示，警方上午7時20分獲報，潭子區中山路二段僑忠國小前發生交通事故，派遣警力到場處理。

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警方初步調查，55歲王姓男子駕駛公車，沿潭子區中山路二段往北屯區方向欲起步行駛時，靠近一旁騎乘機車載11歲孫女的73歲鮑男，鮑男未碰撞公車即向左方倒下，遭左方駕駛聯結車的55歲楊男右後車輪碾壓，致鮑男頭部明顯變形當場死亡。

女童手腳多處擦挫傷，經送往台中慈濟醫院治療後尚無大礙，警方獲報到場處理時，王姓與楊姓駕駛經檢測均無酒精反應，後續將依過失致死罪嫌移送請台中地檢署調查是否有因果關係，並調閱相關影像畫面以釐清案情。（編輯：謝雅竹）1130612