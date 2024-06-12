夫婦聯合親友組詐團牟暴利逾5千萬 嘉檢起訴9人

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（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）張姓男子、許姓女子夫婦曾任詐欺集團車手，欲牟暴利，與親友組詐團，2年間利用虛假虛擬貨幣平台詐騙40多人，金額逾5000萬元，嘉檢偵結，依加重詐欺取財等罪嫌起訴9人。

嘉義地檢署起訴書指出，44歲張男與妻子許女多年前曾擔任詐欺集團車手，認為有暴利可圖，自民國107年7月起，與妻舅夫婦及黃男等5名友人組詐欺集團，並分別提供銀行帳戶供集團使用，以及分別擔任轉帳手、提款車手及面交車手。

檢方表示，張男等人成立不同的虛假投資、博奕平台及成立自行開發的虛假虛擬貨幣平台，後續並在臉書（FaceBook）、LINE通訊軟體及各式交友軟體，與不特定被害人接觸，取得信任後，再以投資股票、博奕或投資虛擬貨幣等名義，要求被害人下載虛假投資、博奕等應用程式軟體APP。

檢方指出，後續詐欺集團成員以匯入投資款、稅金、手續費或買賣虛擬貨幣為名，要求被害人匯款至指定金融帳戶。另外，集團成員使用虛假虛擬貨幣平台假造虛偽的獲利交易紀錄，吸引被害人不斷投入資金，待被害人想取回獲利金額及本金時，虛假虛擬貨幣平台均會斷絕訊息。

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檢方說，張男等人詐騙對象遍及台東、花蓮、高雄、台中、新北、台南及嘉義等地，直到112年6月間被查獲，被害人超過40人，其中有2人被詐騙金額各達新台幣1300萬元，其餘為數十至數百萬元，總計被詐騙金額達5000多萬元，

嘉檢指出，因有多數被害人在嘉義，其他各地的相關案件則移轉至嘉義地檢署偵辦，嘉檢偵結，依違反組織犯罪防制條例、違反洗錢防制法等罪嫌起訴張男、許女夫婦等9人。（編輯：郭諭儒）1130612