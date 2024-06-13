台中警攔查工程車輛 車上失聯移工落跑遭逮雇主法辦

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（中央社記者蘇木春台中13日電）台中警方日前在西屯區一處路口，攔查1輛混凝土泵浦車是否合法行駛，當駕駛與乘客下車受檢時，其中1名越南籍失聯移工突轉身就跑，仍被警方逮捕，並移請移民署收容，雇主也因聘用非法移工遭法辦。

台中市警察局第六分局今天表示，西屯派出所員警5月23日上午7時30分執行巡邏勤務時，於西屯區黎明路與西屯路口，攔查1輛混凝土泵浦車確認是否在核准時間、路段行駛。

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當駕駛及乘客下車接受盤查時，其中1名乘客、越南籍26歲張姓男子一開始假意配合，下一秒卻轉身落跑，員警見狀緊追在後，同時拔出警棍大聲喝斥「不要跑」；不到100公尺移工就被追上，因他逃跑的地點恰巧是警方公用停車場，立刻被帶回派出所。

經查張男為失聯多年外籍移工，警方後續將張男依法解送移民署專勤隊歸案，63歲詹姓雇主也因聘用非法移工依就業服務法送辦，27歲胡姓混凝土泵浦車駕駛，另因未依規定請領臨時通行證，由警方依照道路交通管理處罰條例開單告發。（編輯：陳仁華）1130613