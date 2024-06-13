開車衝撞「館長」台中健身館 林姓男子涉殺人未遂收押

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（中央社記者蘇木春、黃旭昇台中/新北13日電）網紅「館長」陳之漢在台中經營的成吉思汗健身俱樂部，昨晚遭林姓男子駕駛小貨車衝撞大門，警方將林男依殺人未遂等罪嫌送辦；檢方今天複訊後認定有公眾危害，向法院聲請羈押獲准。

陳之漢在新北市出席活動時接受媒體聯訪表示，事件發生時還好無人在門口，否則強力撞擊勢必造成傷亡，不能只單以毀損罪嫌看待。

台中地方法院今天表示，今天下午經法官召開羈押庭審理後，認定林男涉嫌殺人未遂等罪嫌重大，且有羈押原因與必要，當庭裁定收押。

台中警方昨天晚間7時41分接獲民眾報案指稱，北屯區崇德二路二段「成吉思汗」健身館遭小貨車衝撞，造成大門碎裂；警方到場後，發現健身館大門遭藍色小貨車衝撞，地面玻璃散落一地，將車上2名男子帶回警局調查。

檢警查出，車輛為坐在副駕的許姓男子於昨天在西屯區承租，因從事回收工作，所以固定時間都會租車，案發前車輛停在館外，兩人在車上聊天，林男就突然開車衝撞健身館。

檢警指出，根據健身館提供資料，林男確實曾於今年5月底前往健身館應徵健身教練工作遭拒，他供稱加上近期情緒不穩，才一時失控開車衝撞；警方訊後，將林男依毀損、恐嚇及館方所提出的殺人未遂告訴等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中地檢署檢察官今天下午複訊後，認定林男駕駛小貨車衝撞健身館，雖未造成人員傷亡，但案發現場為公眾出入場所，得以預見行為足生公眾危害，涉殺人未遂、毀損罪嫌重大，且有羈押必要，向法院聲請羈押但未禁見。（編輯：陳仁華）1130613