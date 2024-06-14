彰化男在工地打零工 多次半夜潛入偷電線賤賣

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（中央社記者鄭維真彰化縣14日電）黃姓男子在彰化大村鄉1處新建案打零工，利用管制密碼進出，並得知工地多數監視器損壞，多次半夜潛入偷電線賤賣，警方近日將其逮捕到案，依竊盜等罪嫌移送地檢署偵辦。

彰化縣警察局員林分局今天發新聞稿，大村分駐所日前接獲民眾報案，稱在大村鄉1處尚在建造的新建案於3至5月電線遭竊，損失約新台幣67萬元。

由於工地監視器損壞，警方追查過濾案發工地周邊監視器，並查訪附近住戶，鎖定涉案的25歲黃姓犯嫌，近日將其查緝到案。

警方調查，黃姓男子去年10月至今年4月在該工地打零工，可利用管制密碼自由進出，且也得知工地多數監視器損壞，於3至5月半夜潛入工地作案10餘次。

黃姓男子將竊得電線剝皮後，隨意丟棄電線塑膠外皮，並將銅線載至台中、彰化埔心等地回收場變賣，不法獲利1萬8599元，全案依刑法竊盜罪及廢棄物清理法移送彰化地方檢察署偵辦。

員林分局長吳詠傑表示，工地建案因聘僱人員異動性高且管理不易，應建置完善錄影監視系統並維持正常運作，以降低遭竊風險。（編輯：謝雅竹）1130614