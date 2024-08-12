黃子佼涉持有兒少性影片案 北院訂8/20再開庭

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（中央社記者林長順台北12日電）藝人黃子佼涉購買未成年女子性影像，被檢方依兒少性剝削條例起訴。台北地院今天再度開庭，採不公開審理。黃子佼當庭仍否認犯行，且本案有其他追加併案，北院訂20日再度開庭。

檢方起訴指出，黃子佼自民國103年2月12日起加入「創意私房」（或名「小圈子」）網路論壇成為會員，購買未成年女子性影像觀覽，並自112年2月17日起，以行動硬碟儲存未成年女子裸露胸部或陰部、從事接觸性器官或性交行為的性影像。

檢方偵辦黃子佼被控強制猥褻等案時，搜索查獲硬碟中有多部女子的性影像，當時查出其中7名女子未成年，檢察官今年5月間依違反兒童及少年性剝削防制條例無正當理由持有少年性影像罪嫌起訴黃子佼。

檢察官起訴後仍持續請警方清查扣案相關性影像被害人身分，迄7月底止，再查出黃子佼持有未成年性影像被害人41人，已移送法院併案審理中。

台北地方法院於7月間首度開庭，法官認為案件尚有繼續查明必要，當天並未辯論終結，今天下午再度開庭，歷時90分鐘不公開審理後，黃子佼離開法院，面對媒體詢問不發一語。（編輯：方沛清）1130812