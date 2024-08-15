前屏東市長林亞蒓涉貪已入監 其中8罪無罪確定

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（中央社記者謝幸恩台北15日電）國民黨籍前屏東市長林亞蒓夫妻涉詐領社團補助款959萬餘元，已入監服刑，其中8罪經最高法院發回更審，更三審改判林亞蒓無罪，日前最高法院駁回檢察官上訴，全案確定。

此外，同案被告、林亞蒓丈夫藍俊良犯行使偽造私文書罪判得易科罰金刑9月定讞。

判決指出，林亞蒓在民國95年至103年間擔任屏東縣議員期間，與丈夫藍俊良被控虛設5個民間社團，並以不實名義、發票和議員建議箋，向屏東縣政府詐領社團補助款，共計新台幣959萬8000元。

一審屏東地方法院依公務員利用職務機會詐取財物罪、行使偽造私文書罪等罪，均判處林亞蒓和藍俊良應執行有期徒刑16年，褫奪公權5年。

案經林亞蒓夫妻上訴，二審由台灣高等法院高雄高分院審理，二審認為，一審未審酌藍俊良已繳回不法所得且偵查中自白，因此撤銷判決，改判刑林亞蒓8年8月，褫奪公權5年；藍俊良判刑7年10月，褫奪公權4年。

案經上訴，最高法院撤銷判決，發回高雄高分院更審。更一審改判處林亞蒓和藍俊良7年10月徒刑，褫奪公權5年。林亞蒓夫妻再提上訴，最高法院再度發回更審，更二審仍維持更一審刑度。

經上訴，最高法院將林亞蒓與藍俊良涉犯200多罪的其中8罪發回更審，其餘駁回上訴定讞。林亞蒓夫妻已入監服刑。

更三審認為，案件纏訟多年，適用刑事妥速審判法規定減刑；就發回的8罪，由於無證據證明林亞蒓知情或出面使縣長批示或使議員填具建議箋，再交付藍俊良，因此撤銷判決，改判決林亞蒓無罪，藍俊良改判得易科罰金刑9月。

案經檢察官上訴，最高法院認為，更三審判決無違誤、調查完備，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1130815