降壓站氣體外洩 海龍：將與東元及相關部門釐清原因

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（中央社記者曾智怡台北20日電）海龍離岸風電計畫彰化案場今天發生二氧化碳鋼瓶氣體外洩事故，海龍表示，該事件造成17名人員受到影響，後續將與承包商東元電機及相關部門配合，釐清事件發生原因，並採取改善措施，落實最高環安衛標準。

離岸風電廠商海龍設在彰濱工業區線西區的降壓站，今天上午在安裝消防設備時發生二氧化碳外洩意外，消防局指出，廠區內約有200支二氧化碳鋼瓶，工人在填充二氧化碳時發生意外。

海龍離岸風電計畫表示，今天上午10時左右於海龍彰化陸域降壓站，發生工安相關的氣體外洩事件，現場人員立即通報警消並依照急救措施進行處理，迅速停止氣體外洩。

海龍表示，根據目前掌握資訊，該事件疑似因工地現場消防用二氧化碳鋼瓶氣體外洩，造成17名人員受到影響，目前分別在彰濱秀傳紀念醫院、童綜合醫院、彰化秀傳紀念醫院、鹿港基督教醫院以及彰化基督教醫院就醫。

海龍表示，已於第一時間與現場人員及承包商東元電機聯繫，後續將與承包商及相關部門配合，詳細調查事件發生始末，並妥善照顧受影響人員。

海龍強調，「安全」是海龍計畫最重視的核心價值，待釐清事件發生原因後，將與承包商採取改善措施，落實最高環安衛標準。（編輯：林淑媛）1130820