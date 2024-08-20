彰濱海龍風電工地意外17人就醫 工人疑碰到鋼瓶開關致二氧化碳外洩

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（中央社記者吳哲豪彰化20日電）設在彰濱工業區線西區的海龍風電降壓站今天上午發生工安意外，工人安裝消防設備時疑似不慎碰觸到鋼瓶開關，造成大量二氧化碳外洩，14名工人送醫救治，另3名工人自行就醫。

根據彰化縣政府提供的資料，海龍離岸風電公司的「海龍離岸風電計畫」位於彰化外海約45至70公里處，包含海龍二號風場與海龍三號風場，目前海龍二號風場正進行陸上變電站及水下基礎施工作業，預計明年完成風機組裝，而海龍三號風場和海龍二號共用變電站，工程預計明年進行水下基礎施工作業及風機組裝。

彰化縣消防局人員指出，上午10時左右接獲報案指稱，海龍風電設在彰濱工業區線西區的降壓站發生二氧化碳外洩意外，彰縣消防局鹿港分隊、線西分隊等分隊出動2輛消防車，7輛救護車及17名消防員前往搶救。

消防局表示，消防隊員趕到現場，將14名工人送往彰濱秀傳醫院、鹿港基督教醫院以及童綜合醫院急救，其中3名工人送醫時已無呼吸心跳，所幸就醫後已恢復生命跡象，另有3名工人自行就醫。

警消人員指出，由於降壓站使用二氧化碳滅火，工地內有200多支鋼瓶，工人上午在安裝消防設備時，疑似不慎碰觸到鋼瓶開關，造成二氧化碳外洩；另有網路影片顯示，二氧化碳外洩後，多名工人逃出時，地面有大量白色煙霧，有人步伐不穩跌坐地上起不來，需要他人攙扶，還有工人大喊「裡面還有人」。

意外發生後，彰化縣警察局鹿港分局派鑑識人員前往現場採證，彰縣府也發布新聞說明，勞工處在第一時間前往醫院關懷慰問，後續會指派職災專業服務人員協助受災勞工向雇主請求職災補賠償相關事宜及提供法律諮詢服務。（編輯：謝雅竹）1130820

彰濱工業區鹿港區1處離岸風電工地20日上午發生工安意外，工地內二氧化碳鋼瓶氣體外洩。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年8月20日

設在彰濱工業區線西區的海龍風電降壓站20日發生工安意外，工人安裝消防設備時疑不慎碰觸到鋼瓶開關，大量二氧化碳外洩，造成17人就醫。中央社記者吳哲豪彰化攝 113年8月20日