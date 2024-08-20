彰濱離岸風電工地二氧化碳外洩3命危 其中1人恢復生命跡象【更新】

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）彰濱工業區1處離岸風電工地今天發生二氧化碳鋼瓶氣體外洩事故，共有14名工人送醫，其中3人送台中童綜合醫院救治，院方指出，簡姓男子到院無呼吸心跳，經搶救恢復生命跡象。

彰化縣消防局上午10時左右接獲報案指稱，彰濱工業區鹿港崙工北八路1處離岸風電設施工地發生工安意外。

彰化縣消防局指出，工地內二氧化碳鋼瓶氣體外洩，14名工人分別送到彰濱秀傳醫院、梧棲童綜合醫院等醫院救治，其中3人狀況危急。

梧棲童綜合醫院表示，院方收治3名患者，其中簡姓男子於上午11時1分送抵醫院，到院時已無呼吸心跳，經搶救後恢復生命徵象，目前檢查治療中。

院方指出，還有58歲王姓男子於上午11時34分到院，到院時意識清楚，頭部撕裂傷，急診進行縫合清創手術，目前進行檢查治療。

院方說，至於58歲潘姓男子於上午11時40分送抵醫院，呈昏迷狀態，經搶救後恢復意識，因吸入不明物質，由院方進行檢查治療。

負責現場統包工程的東元中午發布聲明指出，海龍離岸風電計畫彰化案場，上午10時左右發生消防氣體外洩意外，工地現場疑似有消防用CO2鋼瓶氣體外洩，導致陸續有17名工人吸入受傷或感到不適。

東元指出，現場主管已在第一時間報案消防局處理，並立刻將受傷工人送往彰化秀傳醫院、彰化基督教醫院、和童綜合醫院等附近醫院急救中。

東元表示，目前已知有3名傷者意識不清在院急救，其他傷者均意識清醒，沒有外傷。

東元指出，彰化縣消防局在接獲報案後，約30分鐘內即趕至現場，正在釐清事故原因。東元電機則是在事故發生後，立刻清點現場人員並且全數安全撤離。（編輯：謝雅竹）1130820

彰濱工業區鹿港區1處離岸風電工地20日上午發生工安意外，工地內二氧化碳鋼瓶氣體外洩，造成14名工人送醫，消防人員到場搶救。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年8月20日

消防局：工人安裝消防設備 填充二氧化碳不慎外洩（13:18）

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）離岸風電廠商海龍設在彰濱工業區線西區的降壓站，今天上午在安裝消防設備發生二氧化碳外洩意外，消防局指出，廠區內約有200支二氧化碳鋼瓶，工人在填充二氧化碳時發生意外。

彰化縣消防局人員接受媒體聯訪時說，由於廠區內電纜線多，發生火災時需用二氧化碳滅火，工人在安裝消防設備時，填充二氧化碳時不慎外洩，才會發生意外。（編輯：謝雅竹）1130820

彰濱離岸風電二氧化碳外洩 送醫增至14人其中3命危（12:21）

（中央社記者姜宜菁彰化縣20日電）彰濱工業區鹿港區1處離岸風電工地今天上午發生工安意外，消防局指出，工地內二氧化碳鋼瓶氣體外洩，造成14名工人送醫，其中3人到院前心肺功能停止（OHCA）。

彰化縣消防局上午10時左右接獲報案指稱，彰濱工業區鹿港崙工北八路1處離岸風電設施工地發生工安意外。

彰化縣消防局指出，工地內二氧化碳鋼瓶氣體外洩，14名工人分別送到彰濱秀傳醫院、梧棲童綜合醫院等醫院救治，其中3人狀況危急。

根據消防局資料，送醫人數有14名，有5名意識昏迷（其中3名到院前心肺功能停止），其他9人意識清楚。（編輯：唐聲揚）1130820

彰濱工業區鹿港區1處離岸風電工地20日上午發生工安意外，消防局指出，工地內二氧化碳鋼瓶氣體外洩，14名工人分別送到彰濱秀傳醫院、梧棲童綜合醫院等醫院救治。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年8月20日