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黑幫雙北互轟槍擊案 華山幫董克輝一審無罪

2024/8/20 19:33
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（中央社記者高華謙新北20日電）黑幫弘仁會與華山幫尋仇引爆土城當鋪66槍擊案等多起雙北槍擊案，檢警原認定華山幫董克輝是主嫌之一，新北地院認定罪證不足，今天判董克輝無罪。

全案緣於，檢警查出竹聯幫仁堂弘仁會中和組成員發現旗下少年車手「阿翔」拿到詐欺款項新台幣200萬元後沒上繳，疑似勾結華山幫黑吃黑，去年3月約華山幫2名小弟出面對質，華山幫大哥董克輝聞訊趕往搭救，卻也引發弘仁會不滿。

後來，弘仁會據點的玻璃門4月9日被人持空氣槍射擊，弘仁會懷疑是華山幫所為，指示小弟4月10日前往華山幫據點「巨新當鋪」開2槍示威，小弟在現場更拍影片上傳至臉書Facebook嗆聲「你們板橋華山就是垃圾」等。

檢方查出，董克輝得知後，對弘仁會中和組長、綽號「鯨魚」的林京履萌生殺意，在林京履座車下安裝GPS定位器追蹤行蹤，同時開出高額報酬，教唆吳姓少年執行，並給予手槍。

吳姓少年4月17日堵人未果，董克輝再拿手槍與子彈給林姓小弟，由林姓小弟轉交、並開車載吳姓少年前往台北市中山區某停車場堵人，吳姓少年發現林京履身影隨即開槍，雙方一路飆車追逐到板橋，過程中吳姓少年共開14槍，但無人受傷。

林京履認為是此案董克輝指示，向弘仁會高層回報，高層隨即指示幹部安排備槍、領槍、運槍與槍手等，並將裝有槍枝的背包藏在舞龍舞獅頭內，載送至一處貨櫃屋。

4月20日一早，弘仁會小弟先至巨新當鋪確認警察已撤崗後，劉姓少年輾轉接獲指示出發，獨自搭計程車到巨新當鋪前，持衝鋒槍連轟2個彈匣、共66槍，犯下震驚全國的土城當鋪槍擊案；林京履同一天也逃到馬來西亞，不過隨後遭押解回台。

檢警去年執行數波行動，向新北地院聲押禁見林京履、董克輝等人獲准，依違反組織犯罪條例、3人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法、刑法教唆恐嚇與恐嚇等罪嫌起訴弘仁會成員林京履等8人；董克輝等人也被依槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴。

新北地院合議庭認為，綜合吳姓少年證述、扣案槍枝鑑定報告、在林姓小弟駕駛車輛地板查扣袋子內側及鋁座檢出槍擊殘跡等事證，都不能證明董克輝等人犯行。

合議庭審酌，對於其他證人不利於董克輝等人證述，均屬「傳聞供述」，無證據能力，因此諭知董克輝等人無罪。（編輯：方沛清）1130820

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