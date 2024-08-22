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才遞補屏東縣議員又涉賄判刑定讞 張振亮喊委屈

2024/8/22 13:19
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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）屏東縣前九如鄉長張振亮因前縣議員吳亮慶判當選無效定讞，遞補選上議員，不料涉以新台幣30萬元賄選判刑8月定讞；張振亮表示，不公平也很委屈。

張振亮今天接受媒體訪問表示，錢是給對方協助辦說明會，但是對方卻沒有辦，判決不公平也很委屈。

屏東縣選委會指出，依照地方制度法第79條，判決有期徒刑即在宣判當天起解職。解職後續由內政部公布，遞補人員由中選會公告。

依據中央選舉委員會資料，屏東縣第2選區縣議員遞補順位，將由得票數5010票的無黨籍鍾詔元遞補。

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張振亮獲民進黨推薦在民國111年參選屏東第2選區議員，包含里港鄉、高樹鄉、九如鄉等6鄉鎮，獲得5542票，成落選頭，因前屏東縣議員吳亮慶涉賄選被判當選無效確定，由張振亮遞補議員，去年11月宣誓就職。

但才半年多的時間，檢警查出張振亮以新台幣30萬元委由友人企圖賄選，一審獲判無罪，二審改判處有期徒刑8月，昨天最高法院駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。（編輯：陳清芳）1130822

張振亮
屏東縣議員張振亮賄選判刑8月定讞 檢啟動防逃
吳亮慶
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