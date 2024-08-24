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台中飼主放任寵物狗奔跑釀死亡車禍 一審判6月徒刑

2024/8/24 13:39
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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中黃姓女子飼養1隻寵物犬，平時放任住家附近走動，去年10月間，黃姓女騎士騎機車經過，撞上犬隻後倒地送醫不治，台中地院審理後認為，飼主有管理寵物義務，判她6月徒刑，可上訴。

台中地院判決書指出，黃姓女子飼養寵物犬1隻，平時未注意看管犬隻，而放任在台中市潭子區的住處周邊奔跑、走動。

飼主的犬隻於民國112年10月25日上午8時13分，穿越潭子區潭興路而出，黃姓騎士騎車經過時，因閃避不及與該犬隻發生碰撞，黃姓騎士因此人車倒地，並受有頭部外傷、顏面骨合併顱底骨折、顱內出血、右側多處肋骨折併氣血胸等傷害。

黃姓騎士經送醫急救後，仍因創傷性休克併中樞神經及呼吸衰竭死亡，案經中檢偵辦後，依過失致死罪起訴飼主。

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台中地院合議庭審理後認為，動物保護法第20條第1、2項規定「任何人不得疏縱或牽繫畜禽在道路奔走妨害交通」，動物所有人或監護者，應隨時注意動物動態，有不得妨害交通的義務，黃女為犬隻飼主，自應承擔監控管理注意責任，飼主的過失行為與被害人的死亡結果有相當因果關係。

合議庭審酌，黃女於員警尚未能確認實際犬隻所有人前，即向警方坦承為犬隻所有人，且黃女犯後始終坦承犯行，但因金額差距過大，至今未能與家屬達成和解等犯後態度。台中地院日前宣判，飼主犯過失致死罪，處有期徒刑6月、得易科罰金，全案可上訴。（編輯：黃世雅）1130824

#車禍
#寵物
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