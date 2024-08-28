京華城容積案 檢廉搜索、約談威京集團主席沈慶京

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（中央社記者林長順台北28日電）台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲任內涉及的京華城案，今天指揮廉政署展開搜索行動，並約談威京集團主席沈慶京說明，釐清京華城案的陳情、聯繫過程。台北地檢署目前對此不願證實。

台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。台北地檢署今年5月間分他字案偵辦，將柯文哲等人列為貪污治罪條例被告，指揮廉政署北部地區調查組蒐證，並約談前台北市副市長彭振聲等相關人員。

另外，國民黨台北市議員鍾小平等人控告柯文哲任內與中華工程簽訂第一果菜及魚類批發市場改建案涉圖利，北檢也已分他字案偵辦，將柯文哲列被告。（編輯：張雅淨）1130828