砂石車疑蓄意輾死流浪犬 司機辯撿東西方向偏離

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（中央社記者黃國芳嘉義縣24日電）嘉義縣水上鄉永欽二號橋旁防汛道路13日發生砂石車疑似蓄意輾死流浪犬，司機日前到案供稱，因當時在撿東西才會往狗的方向偏離，並非蓄意；嘉縣府將依違反動保法函送法辦。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如今天告訴中央社記者，砂石車司機日前由老闆陪同到案說明，司機供稱，因路況不熟，加上13日早上出車時，早餐掉到駕駛座下方，在行經事發現場時，只是稍為彎下身撿起來，車輛才會往左偏離，當時並沒有感覺有壓到東西。

林珮如表示，司機到了隔天，遭網友肉搜，才驚覺有輾死流浪犬，事後，還有自稱是狗飼主的民眾，欲向司機索討賠償金，但家畜所員工前往現場附近查訪，大家都說被輾死的狗為流浪狗，因飼主也需擔負責任，這部分還要繼續調查。

網路社群平台13日流傳一段影片，地點在嘉義縣永欽二號橋旁防汛道路，一輛原本直駛的砂石車突然往左行駛，且是往左邊的小黑狗方向，砂石車當場將小黑狗輾壓死亡後，直接開離現場，網友直批駕駛行為「太可惡了」。

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林珮如指出，被輾死的小黑狗，經初步查訪為流浪犬，透過監視器畫面，砂石車明顯轉向為蓄意行為，屬於故意致死行為，違反動物保護法第25條規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。

林珮如說，監視器清楚拍下砂石車的車牌，日前已通知司機到案說明，雖然司機一再強調不是蓄意行為，後續仍將依違反動物保護法函送法辦。（編輯：李淑華）1131024