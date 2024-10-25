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女誤信投資群組被詐268萬 屏警逮馬來西亞籍車手

2024/10/25 14:56（10/25 15:46 更新）
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屏東顏姓女子加入投資群組，陸續與對方面交4次，被騙走新台幣268萬元，警方日前趁車手再次面交之際，便衣喬裝埋伏在旁，當場逮捕馬來西亞籍車手，依詐欺罪嫌移送偵辦。（潮州警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 113年10月25日
屏東顏姓女子加入投資群組，陸續與對方面交4次，被騙走新台幣268萬元，警方日前趁車手再次面交之際，便衣喬裝埋伏在旁，當場逮捕馬來西亞籍車手，依詐欺罪嫌移送偵辦。（潮州警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 113年10月25日
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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東顏姓女子加入投資群組，聽信穩賺不賠話術，先後4度面交被騙走新台幣268萬元，詐團稱再以118萬元投資，屏東警方趁21日車手再次面交之際，當場逮捕馬來西亞籍車手。

屏東縣警察局潮州分局光華派出所長吳俊生今天接受媒體聯訪指出，顏姓女子稱於今年6月時在Line上看到投資廣告，一時興起加入投資群組，因聽信群組內容宣稱投資獲利穩賺不賠等話術，自8月起陸續與對方面交4次，共已損失268萬元。

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警方組成聯合專案小組，並編排資深員警帶領新進員警進行查緝勤務累積經驗，21日上午11時，與詐騙車手約定面交118萬元時，便衣喬裝埋伏在旁，當場逮捕馬來西亞籍韓姓車手，依詐欺罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

潮州分局長林明波呼籲，投資詐騙盛行，尤其投資詐騙常以「投資獲利、穩賺不賠」等話術，或於群組張貼獲利訊息，民眾上網時應提升敏銳度、提高警覺。（編輯：謝雅竹）1131025

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