台中18歲男撞死行人肇逃自撞遭逮 檢偵辦後聲押

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（中央社記者蘇木春台中27日電）18歲白姓男子無駕照，今天駕駛小客車在台中撞上1名行人後逃逸，接著失控自撞電箱遭逮，行人送醫傷重不治，檢方偵辦後，晚間認定他涉犯過失致死罪、有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

台中地檢署今天表示，檢方晚間複訊後，認定白男涉犯過失致死、肇事逃逸等罪嫌重大，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

檢警查出，18歲白男今天上午9時5分，無駕照駕駛小客車，沿北屯路240巷往東方向直行，近三光北一街108巷口時，撞擊1名行人後肇事逃逸離去，行人送往中國醫藥大學附設醫院急救後，院方宣告不治。

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白男肇事後，約上午9時20分，逃逸行駛至北屯區太原路三段與環中東路口，突然失控自撞路旁電箱，警方獲報到場將白男逮捕帶回偵辦；白男酒測無酒駕，車上未發現毒品等相關違禁品，警方對白男採集檢體後送驗。

白男供稱，車輛屬租賃車，由家人租用，辯稱不知道有撞到人；確切肇事原因待警方調查釐清，並報請檢察官相驗死者遺體，後續追究車輛租賃人相關責任，警方晚間依過失致死等罪嫌將白男移送台中地檢署偵辦。（編輯：陳正健）1131027