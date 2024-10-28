台中18歲男撞死行人肇逃 法院裁定收押

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中28日電）18歲白姓男子無駕照，昨天在台中駕駛租賃車撞死行人後逃逸，再失控自撞電箱遭逮。檢方全案偵辦後，認定白男涉犯過失致死等罪、有逃亡事實，向法院聲請羈押今天獲准。

台中地檢署昨天晚間複訊後，認定白男涉犯刑法過失致死、肇事逃逸罪外，亦可能涉及施用毒品後駕駛動力交通工具因而致人於死，及不確定殺人等罪犯罪嫌疑重大，且已有逃亡事實，向法院聲請羈押，台中地院今天中午12時裁准。

檢警查出，18歲白男27日上午9時5分，無駕照駕駛小客車，沿北屯路240巷往東方向直行，近三光北一街108巷口時，撞擊1名行人後肇事逃逸離去，行人送醫宣告不治。

白男肇事後，約上午9時20分，逃逸行駛至北屯區太原路三段與環中東路口，突然失控自撞路旁電箱，警方獲報到場將白男逮捕帶回偵辦；白男酒測無酒駕，雖車上未發現毒品等相關違禁品，警方仍對白男採集檢體後送驗。

白男供稱，車輛屬租賃車，由家人租用，辯稱不知道有撞到人。警方昨天晚間依過失致死等罪嫌，將白男移送台中地檢署偵辦。

交通違規部分，警方指出，白男無照駕駛，依道路交通管理處罰條例第21條，可處罰鍰新台幣6000元至2萬4000元；對汽車所有人（租賃公司）依據道路交通管理處罰條例第21條第6項，可處罰鍰6000元至2萬4000元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

有關死者身分，經警方於現場周遭訪查，及沿路調閱監視器回推至住處，確認死者身分為72歲葉姓男子，警方並於昨天晚間報請檢察官相驗遺體，以釐清死因。

至於有媒體報導，案發後白母至警局關心案情，卻直接走進台中第五警分局交通分隊隊長室，被外界質疑有特權。警方表示，經查為家屬自行進入分隊長辦公室，向分隊長請教後續相關法律程序，分隊長向對方簡短說明後便請家屬離開，並無特殊待遇。（編輯：陳清芳）1131028