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台中18歲男無照開家人租賃車 撞死行人逃逸自撞被逮

2024/10/27 14:22（10/27 15:25 更新）
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18歲白姓男子無駕照，27日上午疑駕駛家人租賃小客車，先在台中北屯區撞上1名行人逃逸，逃至另處路口失控自撞電箱，行人送醫不治，警方獲報到場處理，全案依過失致死罪嫌方向偵辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年10月27日
18歲白姓男子無駕照，27日上午疑駕駛家人租賃小客車，先在台中北屯區撞上1名行人逃逸，逃至另處路口失控自撞電箱，行人送醫不治，警方獲報到場處理，全案依過失致死罪嫌方向偵辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年10月27日
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（中央社記者蘇木春台中27日電）18歲白姓男子無駕照，今天上午疑駕駛家人租賃的小客車，先在台中北屯區撞上1名行人逃逸，逃至另處路口失控自撞電箱；行人送醫傷重不治，警方獲報，逮捕白男依法偵辦。

台中市消防局今天上午9時5分獲報，北屯區北屯路240巷與三光北一街108巷口，發生小客車與行人事故，立即派遣救護車到場，1名年約60歲男性呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫搶救仍傷重不治。

台中市警察局第五分局初步調查，白男駕駛小客車，沿北屯路240巷往東方向直行，於案發地點撞擊1名行人後肇事逃逸離去，行人送往中國醫藥大學附設醫院急救後，院方宣告不治，死者身分仍在查證。

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白男肇事後，約上午9時20分，逃逸行駛至北屯區太原路三段與環中東路口，突然失控自撞路旁電箱，警方獲報到場將白男逮捕帶回偵辦；白男酒測無酒駕，車上未發現毒品等相關違禁品，警方將對白男採集檢體送驗。

白男初步供稱，車輛屬租賃車由家人租用，辯稱不知道有撞到人；警方正調查釐清確切事故原因，並報請檢察官相驗死者遺體，後續追究車輛租賃人相關責任，全案依過失致死罪嫌方向偵辦。（編輯：陳仁華）1131027

#中國醫藥大學附設醫院
#台中市消防局
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