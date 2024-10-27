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國道警取締未繫安全帶 單夜243件、無照駕駛18件

2024/10/27 14:17（10/27 14:46 更新）
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為全力強化防制未繫安全帶事故，國道公路警察局26日深夜起執行全國同步加強取締違規。（國道公路警察局提供）中央社記者黃麗芸傳真 113年10月27日
為全力強化防制未繫安全帶事故，國道公路警察局26日深夜起執行全國同步加強取締違規。（國道公路警察局提供）中央社記者黃麗芸傳真 113年10月27日
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（中央社記者黃麗芸台北27日電）為全力強化防制未繫安全帶事故，國道公路警察局昨天深夜起執行全國同步加強取締違規，共計取締未繫安全帶違規243件、無照駕駛18件、號牌註銷1件等，成果顯著。

警政署國道公路警察局今天發布新聞稿表示，為有效防範因未繫安全帶所造成事故傷亡，近日展開大規模同步專案勤務，針對國道上未繫安全帶及其他高風險駕駛行為進行強力取締。

根據國道公路警察局統計資料顯示，昨晚10時起至今天凌晨1時止，全國各大隊共取締未繫安全帶違規243件、無照駕駛18件、號牌註銷1件，另查處其他違規案件22件，包括違規超速、未依規定變換車道等行為。

國道公路警察局長廖美鈴強調，相關違規行為不僅威脅到駕駛自身生命安全，更可能對其他用路人帶來嚴重危害，這次專案是針對深夜交通違規與疲勞駕駛易發生時段，藉由全國同步執行勤務，以達最佳預防效果。

未繫安全帶是造成事故當事人重大傷亡常見原因，國道公路警察局呼籲，正確使用安全帶可大幅降低事故中重傷或死亡風險。

此外，國道行駛時間長、速度快，大型車駕駛更須謹守駕駛規則，保持高度警覺，防止疲勞駕駛，以確保國道行車安全；未來將持續加強辦理同步取締行動，保障民眾生命財產安全。（編輯：方沛清）1131027

#國道
#廖美鈴
#警政署國道公路警察局
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