基隆議員張顥瀚涉詐領助理費 不服羈押提抗告

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）民進黨基隆市議員張顥瀚涉嫌詐領公費助理補助費70萬元，法院裁定羈押禁見，張顥瀚不服，25日提出抗告。

基隆地檢署檢察官22日指揮法務部廉政署人員，搜索包含張顥瀚的住家、服務處、議會研究室及助理住家等共5處，並帶走張顥瀚、助理陳姓女子、張顥瀚的母親李女及4名證人。

檢察官複訊後，諭知陳女新台幣10萬元交保，李女則請回。張顥瀚在檢察官偵訊時否認犯行，檢方依涉犯貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪及刑法使公務員登載不實等罪，犯罪嫌疑重大等，向基隆地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢廉調查，張顥瀚從民國108年至今聘用陳女擔任助理，向議會申報陳女月薪為新台幣4萬餘元，實際卻給陳女月薪3萬5000元至3萬7000元，差額部分歸為己有，粗估金額共60餘萬元。

此外，檢廉懷疑，張顥瀚在助理離職後、新任助理尚未到職前空檔，以母親李女作為人頭頂替，向議會申報助理費每月3萬餘元，此部分涉嫌詐領助理費約10萬餘元。

張顥瀚不服遭法院裁定羈押禁見，25日提出抗告，基隆地方法院今天表示，正函請地檢署提供資料，如收到地檢署提供的卷證資料，就會整卷函送台灣高等法院處理抗告程序。（編輯：唐聲揚）1131028