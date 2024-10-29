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男子酒後和妻爭執 摔嬰致骨折判刑5年半定讞

2024/10/29 12:03
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（中央社記者謝幸恩台北29日電）新北市周姓男子酒後與妻子起口角，失控把尚未滿2個月的嬰兒摔在地上，導致其腦膜出血、骨折等。一、二審均依家暴殺人未遂罪判處5年6月徒刑，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，民國111年10月3日凌晨，周男酒後與妻子爭執，睡覺時因躺在一旁的嬰兒啼哭，情緒失控之下將嬰兒從床上拋擲至地板，造成右眼眶挫傷、右側頭部挫傷、創傷性硬腦膜下腔出血、雙側頂骨骨折等多處傷害。

案發當天下午，周男的妻子帶著孩子前往友人住處，並通報新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心，社工隨即陪同女子就醫，全案因此曝光。

一審新北地方法院認定，周男主觀上具有殺人的不確定故意，涉犯家暴殺人未遂罪，並依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

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一審認為，周男僅因夫妻爭吵而失控，導致孩子受重傷，所幸及時送醫而倖免於死，未造成無可挽回的悲劇，其犯罪動機、目的及手段實非可取，考量其犯後坦承犯行，尚見悔意，判處有期徒刑5年6月。

案經周男上訴，二審由台灣高等法院審理，二審認為，一審判決無違誤，量刑妥適，仍維持原判。周男不服判決，再上訴三審，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1131029

#最高法院
#新北地方法院
#新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
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