嘉縣國小棒球場工程違法得標 業者起訴獲利建請沒入

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（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）體育用品社黃姓業者被控4年前夥同其他營造公司陪標，得標施作嘉義縣某國小棒球場工程，嘉義調查站函送，嘉檢偵結，依違反政府採購法起訴，建請沒入不法獲利130餘萬元。

嘉義地檢署起訴書指出，嘉義縣中埔鄉某國小林姓主任於民國109年間，因負責承辦新台幣逾230萬元國小棒球場整修工程，透過友人介紹熟悉棒球場整修工程廠商，遂聯繫43歲、在北市經營體育用品社的黃男，並委託尋找廠商投標施作。

嘉檢表示，黃男找熟悉的營造公司，表達可以代表參與投標，雙方並簽合作同意書，因標案須有3家以上合格廠商參與投標限制，黃男又找上另一家陳姓男子的營造公司合作，同時要求陳男再找上游營造公司陪標。

嘉檢指出，國小棒球場整修工程於109年11月中旬開標時，陳男及其上游的營造公司投標文件，因刻意不檢附押標金支票、未填寫採購總標單，均被判定不合格而未通過初審，最後由黃男合作的營造公司得標，工程於110年5月間完成驗收，校方並撥付工程款給營造公司，營造公司再以代墊款名目匯137萬餘元至黃男帳戶。

調查局嘉義縣調查站接獲檢舉，指黃男向陳男及另一家營造公司借用公司名義陪標，營造不同廠商競標假象，經調查黃男、陳男涉嫌違反政府採購法，案件函送嘉義地檢署偵辦。

嘉檢偵結，陳男僅是陪標，從中未獲得任何利益，以緩起訴為適當，須向公庫支付5萬元；另一家陪標的營造公司，因完全不知情，僅列為證人。

嘉檢表示，黃男違反政府採購法中以詐術使開標發生不正確結果罪嫌，除依法起訴外，黃男從中獲利的137萬餘元屬犯罪所得，因此，建請依刑法規定宣告沒收。（編輯：陳仁華）1131029